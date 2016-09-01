Томская ОПГ, обвиняемая в более 100 эпизодах хищения денег с кредиток, пойдет под суд

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НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Организованная преступная группа (ОПГ) в составе трех жителей Томска предстанет перед судом по обвинению в хищении денег с банковских карт клиентов Сбербанка, сообщила пресс-служба управления Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе.
"В настоящее время потерпевшими признаны трое граждан из Удмуртии, Камчатского и Пермского краев. Расследование по другим более ста эпизодам преступной деятельности вышеуказанной группы продолжается. Общий размер ущерба, причиненного их действиями гражданам, устанавливается", - говорится в сообщении.
Хищения были совершены с декабря 2014 по февраль 2015 года. По версии следствия, в 2014 году житель Томска Роман Курочкин познакомился в интернете с мужчиной, который при помощи вредоносной компьютерной программы мог путем удаленного доступа списывать деньги со счетов клиентов ОАО "Сбербанк России", пользующихся СМС-сервисом "Мобильный банк". В дальнейшем он перечислял их на подконтрольные счета, открытые в этом же банке на других людей.
Тогда, по версии следствия, для реализации этой преступной схемы Курочкин решил создать ОПГ, в которую, кроме неизвестного "хакера", привлек своих знакомых - Константина Гусельникова и Станислава Грачева. Курочкин руководил группой, распределял роли между ее участниками, делил получаемый преступный доход. Гусельников и Грачев подыскивали лиц, которые оформляли на свое имя банковские карты и сим-карты, подключали их к системе СМС-сервиса "Мобильный банк" и передавали в пользование участникам группы. Именно на эти карты перечислялись похищенные деньги.
Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой с причинением значительного ущерба"), направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.