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Мэрия Омска приобретет в лизинг 63 единицы техники для ремонта дорог

Сибирь
1 сентября, 9:31 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Предварительная стоимость предмета лизинга составляет порядка 230,5 миллионов рублей
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ОМСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Мэрия Омска приобретет в лизинг 63 единицы техники стоимостью 230,5 млн рублей для содержания и ремонта автодорог, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Будут приобретены самосвалы КамАЗ, тракторы МТЗ с разнообразным навесным оборудованием, машины для ямочного ремонта, вакуумные и обычные подметально-уборочные машины, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, новая асфальтосмесительная установка и комплексная техническая лаборатория диагностики дорог", - рассказал мэр Омска Вячеслав Двораковский, слова которого приводит пресс- служба.

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Предварительная стоимость предмета лизинга составляет порядка 230,5 миллионов рублей. Первый взнос в размере 50 млн рублей будет сделан уже в этом году. Эти средства поступили в бюджет города из регионального дорожного фонда, сообщил директор департамента дорожной деятельности и благоустройства Омска Владимир Казимиров.

"У Омска есть программа обновления парка дорожных машин, который сильно изношен, - подчеркнул он. - Однако реализация сдерживается дефицитом городского бюджета. В обновлении нуждаются почти 500 единиц техники".

Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался после того, как 14 апреля жительница города Екатерина Черненко в ходе "прямой линии" пожаловалась Владимиру Путину на жуткое состояние дорог и бездействие местных властей. Президент призвал привести их в порядок к 300-летию города в августе этого года. На эти цели было выделено 1,27 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей - из средств, собранных системой "Платон". В ходе первой волны ремонта, которая завершилась ко Дню города 6 августа, отремонтировано 29 улиц, в ходе второй будет восстановлено еще 36 дорог.

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