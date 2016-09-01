Крупнейший в регионе детсад за 300 млн рублей открыли в Забайкалье

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ЧИТА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Крупнейший в Забайкальском крае детский сад "Туяа", рассчитанный на 314 мест, открыли в поселке Могойтуй Агинского Бурятского округа. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, строительство дошкольного учреждения обошлось в 300 млн рублей.
"Открытие нового детского сада позволит снять проблему очередности в поселке. Все дети в возрасте от трех до семи лет будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Таким образом, в районе очередь в детсады будет полностью ликвидирована", - сказали в пресс-службе.
Стоимость детского сада составила около 300 млн рублей. Его строительство шло в рамках федеральной программы "Модернизация региональных систем дошкольного образования". "Объект сдан "под ключ", в детском саду установлены оборудование и мебель, благоустроена прилегающая территория, для каждой группы сделаны красочные детские площадки. В учреждении будут трудоустроены более 90 человек", - добавили в правительстве края.
В 2015 году в Забайкальском крае введено 1,5 тысячи мест в дошкольных образовательных учреждениях. Невыполнение составило 150 мест. В начале января замминистра образования края Наталья Шабанова сообщала ТАСС, что властям Забайкалья необходимо 900 млн рублей, чтобы рассчитаться со строителями и ввести в эксплуатацию объекты, необходимые для закрытия очереди в детсады.