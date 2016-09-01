Самолет Ан-148 после экстренного возвращения в Иркутск вылетел в Новосибирск

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ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", совершивший сегодня вынужденную посадку в аэропорту Иркутска через полчаса после взлета, вновь вылетел в Новосибирск. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"В 13:23 местного времени (06:23 мск) борт RA-61710 вылетел в Новосибирск, выполняя рейс ИК-755", - сказали там. По данным пресс-службы, на борту находятся 60 пассажиров и 4 члена экипажа.
"Причиной возврата воздушного судна на аэродром вылета явилось ложное срабатывание сигнализации незакрытого положения ручки переднего багажника", - уточнили в авиакомпании.
Как сообщал ранее ТАСС, самолет Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Иркутск-Новосибирск (Толмачево), вылетел из Иркутска в 08:16 местного времени (03:16 мск), после чего приземлился там же в 08:48 (03:48 мск). Вынужденная посадка прошла благополучно, никто не пострадал.