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Самолет Ан-148 после экстренного возвращения в Иркутск вылетел в Новосибирск

Сибирь
1 сентября, 9:55 дата обновления: 1 сентября, 10:36 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, сентября. /ТАСС
Причиной возврата воздушного судна на аэродром вылета явилось ложное срабатывание сигнализации незакрытого положения ручки переднего багажника
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© Алексей Соловьев/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", совершивший сегодня вынужденную посадку в аэропорту Иркутска через полчаса после взлета, вновь вылетел в Новосибирск. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В 13:23 местного времени (06:23 мск) борт RA-61710 вылетел в Новосибирск, выполняя рейс ИК-755", - сказали там. По данным пресс-службы, на борту находятся 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

"Причиной возврата воздушного судна на аэродром вылета явилось ложное срабатывание сигнализации незакрытого положения ручки переднего багажника", - уточнили в авиакомпании.

Как сообщал ранее ТАСС, самолет Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Иркутск-Новосибирск (Толмачево), вылетел из Иркутска в 08:16 местного времени (03:16 мск), после чего приземлился там же в 08:48 (03:48 мск). Вынужденная посадка прошла благополучно, никто не пострадал. 

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