Соколы с GPS передатчиками, пропавшие в заповеднике Хакасии, стали жертвами браконьеров

Сотни людей почтили память жертв теракта в школе БесланаОбщество 1 сентября, 11:41
СМИ: "Приморский торговый порт" получит налоговые преференцииТранспорт 1 сентября, 11:38
"Калашников" до конца года поставит Минобороны РФ около 20 катеровАрмия и ОПК 1 сентября, 11:37
Шойгу поручил направить на помощь 3,5 тыс. военных в связи с тайфуном в ПриморьеПроисшествия 1 сентября, 11:27
В Челябинской области началась подготовка к Расулевским чтениям-2017Новости Челябинской области 1 сентября, 11:27
В России создан новый легкий пулемет для армииАрмия и ОПК 1 сентября, 11:20
Гедиректор концерна "Калашников": портфель экспортных заказов составляет $230 млнАрмия и ОПК 1 сентября, 11:18
"Совкомфлот" может заказать у ДЦСС суда для постройки на верфи "Звезда"Транспорт 1 сентября, 11:18
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57Общество 1 сентября, 11:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Несколько краснокнижных соколов-балобанов, помеченных GPS/GSM передатчиками в рамках международного проекта изучения миграции гнездящихся пернатых хищников, пропали в заповеднике "Хакасский". Виновными в их исчезновении считают браконьеров, сообщила в четверг пресс-служба заповедника.
"Буквально за последнюю неделю поступили сведения, что недалеко от участка "Озеро Беле" заповедника "Хакасский" самка балобана, помеченная GPS/GSM даталоггером RUS08, перестала перемещаться. Птице удалось уйти от ловцов, упав среди старого поля, и браконьеры ее не нашли, но, вероятно, в результате полученных травм она скончалась. Сестра предыдущей птицы, помеченная GPS/GSM даталоггером RUS09, перестала перемещаться 22 августа. Сотрудники заповедника посетили точку и нашли лишь срезанный передатчик", - сказали в пресс-службе.
"Найденный датчик явно был спрятан. Сама бы птица никогда не смогла освободиться от данного устройства. Здесь четко видно, что он был срезан", - пояснила замдиректора заповедника Виктория Шуркина.
В "Хакасском" отмечают активизацию браконьеров, преимущество из арабских стран. Несколько дней назад на заповедной территории задержали мужчин с Ближнего Востока. При них были обнаружены орудия лова и живая приманка, непосредственно готовая к ловле хищных птиц. Еще двоих иностранцев задержали после их нападения на инспектора заповедника.
Ученые ведут ежегодные наблюдения за балобаном и степным орлом по "Программе миграции гнездящихся пернатых хищников". В ее рамках обрабатывается информация, полученная как визуальными наблюдениями за хищниками, с помощью кольцевания, так и новейшими методами с использованием спутниковых и GSM передатчиков и геолокаторов.