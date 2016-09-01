Соколы с GPS передатчиками, пропавшие в заповеднике Хакасии, стали жертвами браконьеров

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Несколько краснокнижных соколов-балобанов, помеченных GPS/GSM передатчиками в рамках международного проекта изучения миграции гнездящихся пернатых хищников, пропали в заповеднике "Хакасский". Виновными в их исчезновении считают браконьеров, сообщила в четверг пресс-служба заповедника.

"Буквально за последнюю неделю поступили сведения, что недалеко от участка "Озеро Беле" заповедника "Хакасский" самка балобана, помеченная GPS/GSM даталоггером RUS08, перестала перемещаться. Птице удалось уйти от ловцов, упав среди старого поля, и браконьеры ее не нашли, но, вероятно, в результате полученных травм она скончалась. Сестра предыдущей птицы, помеченная GPS/GSM даталоггером RUS09, перестала перемещаться 22 августа. Сотрудники заповедника посетили точку и нашли лишь срезанный передатчик", - сказали в пресс-службе.

"Найденный датчик явно был спрятан. Сама бы птица никогда не смогла освободиться от данного устройства. Здесь четко видно, что он был срезан", - пояснила замдиректора заповедника Виктория Шуркина.

В "Хакасском" отмечают активизацию браконьеров, преимущество из арабских стран. Несколько дней назад на заповедной территории задержали мужчин с Ближнего Востока. При них были обнаружены орудия лова и живая приманка, непосредственно готовая к ловле хищных птиц. Еще двоих иностранцев задержали после их нападения на инспектора заповедника.

Ученые ведут ежегодные наблюдения за балобаном и степным орлом по "Программе миграции гнездящихся пернатых хищников". В ее рамках обрабатывается информация, полученная как визуальными наблюдениями за хищниками, с помощью кольцевания, так и новейшими методами с использованием спутниковых и GSM передатчиков и геолокаторов.