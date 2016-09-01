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Самая большая и современная цифровая школа на более чем 1000 мест открылась в Кузбассе

Сибирь
1 сентября, 11:20 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Общая стоимость учебного заведения площадью 21 тыс. кв метров составляет почти 1,1 млрд рублей
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КЕМЕРОВО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Самая большая в Кемеровской области школа открылась в четверг в городе-спутнике Лесная Поляна (рядом с областным центром) - одной из первых в РФ территорий комплексной застройки с нуля. Об этом сообщил губернатор региона Аман Тулеев на торжественной линейке в учебном заведении.

"Мы открываем новую, суперсовременную, самую большую в Кузбассе цифровую школу номер 85. Здесь будет учиться 1050 ребят, пока здесь - 860 учеников, на следующий год еще добавится", - сказал он.

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Как сообщал ТАСС, первая очередь школы - блок начальных классов - была введена 1 сентября 2015 года, на строительство второй очереди регион получил из федерального бюджета более 500 млн рублей. Общая стоимость школы площадью 21 тыс. кв метров составляет почти 1,1 млрд рублей.

По словам Тулеева, построенное здание - "школа будущего". "Все автоматизировано, на каждом шагу интерактивные доски, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, прекрасные лингафонные кабинеты нового поколения. Везде плазменные панели: посмотрел на экран и, пожалуйста, - расписание уроков, объявления, школьные новости, передачи. В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил он.

Школа будет работать в одну смену, для ребят здесь организованы около 20 различных кружков. Для занятий спортом есть стадион, лыжная база, тир, оборудована велостоянка. По словам главы региона, в школе есть "мощный медицинской блок". "Здесь будет проводиться диагностика, за 20 минут выявляются все болевые точки, на каждого заводится медкарта, в которую будет вноситься информация на протяжении всего обучения. Заканчиваешь школу и понятно, какое здоровье и что надо подтянуть", - сказал Тулеев.

О городе-спутнике

Лесная Поляна - один из первых российских проектов массовой застройки, включающий строительство с нуля различного типа жилья для семей с разным уровнем дохода и создание социальной, деловой инфраструктуры. Общая стоимость города-спутника оценивалась в 52 млрд рублей.

Первые жильцы въехали в октябре 2008 года. В настоящее время здесь проживает 12 тыс. человек, а к 2026 году планируется увеличение населения до 40 тыс. Ранее сообщалось, что число детей на одну тысячу проживающих в Лесной Поляне в 2,6 раза больше, чем в среднем по Кемерово, для них открыты три детсада.

На прошлой неделе ввели первую детскую поликлинику стоимостью около 200 млн рублей, которая в том числе будет принимать и взрослое население. До этого в Лесной Поляне было только отделение общей врачебной практики, которое уже не справлялось с растущим потоком пациентов.

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