Уроки по профилактике терроризма пройдут в школах Кемеровской области в сентябре

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Власти Кемеровской области решили в сентябре во всех школах региона провести занятия по профилактике терроризма. Об этом сообщил губернатор Аман Тулеев на торжественной линейке в одной из школ.

"В мире неспокойно. Много террористов, которые под видом мирных жителей проникают во всего города и районы области, в том числе и в Кемерово несколько человек пойманы, которые уже вербовали школьников 11 классов, студентов вступить в ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). Поэтому мы приняли решение в сентябре провести занятия по антитерроризму", - сказал Тулеев.

Губернатор отметил, на таких уроках школьники должны узнать, как вести себя в той или иной ситуации. "Вы (школьники - прим.ТАСС) должны знать, как себя вести, как предупредить теракт", - добавил он.

Как уточнили ТАСС в областном департаменте образования и науки, в этом году в регионе открыли двери 680 дневных общеобразовательных школах, всего за парты сели 303 тыс. учеников, в том числе более 35 тыс. первоклассников.

Как ранее сообщал ТАСС, за первое полугодие 2016 года в Кемеровской области возбуждено 10 уголовных дел террористической направленности, в том числе три по подозрению в участии в ИГ или склонению к нему.