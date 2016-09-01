Уроки по профилактике терроризма пройдут в школах Кемеровской области в сентябре

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КЕМЕРОВО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Власти Кемеровской области решили в сентябре во всех школах региона провести занятия по профилактике терроризма. Об этом сообщил губернатор Аман Тулеев на торжественной линейке в одной из школ.
"В мире неспокойно. Много террористов, которые под видом мирных жителей проникают во всего города и районы области, в том числе и в Кемерово несколько человек пойманы, которые уже вербовали школьников 11 классов, студентов вступить в ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). Поэтому мы приняли решение в сентябре провести занятия по антитерроризму", - сказал Тулеев.
Губернатор отметил, на таких уроках школьники должны узнать, как вести себя в той или иной ситуации. "Вы (школьники - прим.ТАСС) должны знать, как себя вести, как предупредить теракт", - добавил он.
Как уточнили ТАСС в областном департаменте образования и науки, в этом году в регионе открыли двери 680 дневных общеобразовательных школах, всего за парты сели 303 тыс. учеников, в том числе более 35 тыс. первоклассников.
Как ранее сообщал ТАСС, за первое полугодие 2016 года в Кемеровской области возбуждено 10 уголовных дел террористической направленности, в том числе три по подозрению в участии в ИГ или склонению к нему.