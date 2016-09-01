Путешественник провел в Новосибирске заплыв на тримаранах для инвалидов-колясочников

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Путешественник Анатолий Кулик и его команда провели для 20 инвалидов- колясочников и 30 их сопровождающих заплыв на десяти тримаранах по Бердскому заливу в Новосибирске, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Анатолий Кулик - известный в Новосибирске путешественник, конструирующий тримараны, мы предложили ему провести эту благотворительную акцию, он с радостью согласился. В Новосибирске и, вероятно, в России впервые был реализован такой проект. Мы переживали, что могут возникнуть проблемы при посадке инвалидов на тримараны, но все прошло хорошо", - привела пресс-служба слова организатора мероприятия Виктории Плитус.

Плитус пояснила, что для того, чтобы путешествие состоялось, Кулик и его помощники провели для участников обучающий мастер-класс: рассказали об особенностях тримарана, научили вещам, которые необходимы для управления судном.

"Я впервые плавала на тримаране. Со мной были дочь и муж, дочка была в восторге от путешествия. На каждом тримаране был опытный инструктор. Нашей семье надолго запомнится это приключение, было здорово, мы бы с радостью повторили", - поделилась впечатлениями от поездки исполнительный директор центра независимой жизни "Финист" Анна Мурашкина.

Мероприятие прошло в рамках форума "Город безграничных возможностей", который открылся в Новосибирске 22 августа.