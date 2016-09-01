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Новый коллектив Новосибирской филармонии исполнит в центре города отрывок из кантаты Орфа

Сибирь
1 сентября, 12:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Со ступеней Камерного зала филармонии 6 сентября прозвучит одна из самых известных классических тем, созданных в XX веке
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НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Знаменитый хор O Fortuna из сценической кантаты Карла Орфа "Кармина Бурана" прозвучит со ступеней Камерного зала филармонии в центре Новосибирска. Исполнит произведение созданный в августе новый коллектив филармонии - Хоровая капелла, сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.

"Со ступеней Камерного зала 6 сентября прозвучит одна из самых известных классических тем, созданных в XX веке. Возникновение в филармонии нового коллектива - очень значимое, совершенно нерядовое событие. Поэтому мы хотим презентовать Хоровую капеллу не только слушателям в концертном зале, но и предельно широкой аудитории, в повседневной жизни, может быть, далекой от классической музыки", - рассказала генеральный директор Новосибирской филармонии Татьяна Людмилина.

Она добавила, что 8 сентября состоится первое выступление капеллы на сцене: вместе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром она откроет 80-й концертный сезон Новосибирской филармонии, исполнив кантату "Кармина Бурана" полностью.

Новый коллектив филармонии из 70 человек был создан на базе Камерного хора филармонии и стал воплощением давней мечты его художественного руководителя Игоря Юдина. В настоящий момент Хоровая капелла является вторым по численности коллективом Новосибирской филармонии, уступая в этом только Новосибирскому академическому симфоническому оркестру, насчитывающему более 100 человек.

"Расширения состава и смены статуса коллектива я добивался больше 10 лет. Мы регулярно исполняем сочинения крупной формы, и состав Камерного хора для них был недостаточен, поэтому раньше нам приходилось приглашать на отдельные программы дополнительный состав певцов", - уточнил Юдин, добавив, что разовое приглашение певцов и планомерная совместная работа в полном составе - это очень большая разница, ощутимая в первую очередь в художественном отношении: коллективу необходима спетость, сплоченность, единая школа.

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