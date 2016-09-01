Новый институт экономики в Томске будет готовить кадры для работы с Азией

ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Томский госуниверситет (ТГУ) совместно с Корпоративным университетом Сбербанка открыл Институт экономики и менеджмента, который будет специализироваться на подготовке кадров для работы с Юго-Восточной и Центральной Азией, сообщил журналистам ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

"С помощью партнеров мы привлекаем лучшие управленческие практики, чтобы создать на базе ТГУ институт экономики и управления мирового класса, равного которому не будет на территории Сибири и Дальнего Востока, со специализацией на Юго-Азиатский регион и Центральную Азию", - сказал он.

Институт создан на базе трех факультетов томского вуза - экономического, международного факультета управления и Высшей школы бизнеса с участием университета Сбербанка. Учебная программа новой структуры модернизирована в соответствии с требованиями международных стандартов. Предполагается, что он обеспечит высококвалифицированными кадрами частные компании, банки и органы власти.

"С другой стороны, институт поможет каждому студенту ТГУ выстроить предпринимательскую траекторию. Он должен стать опорным с точки зрения развития культуры инновационного мышления и предпринимательства в университете. Мы считаем, что наши студенты должны обеспечивать в том числе самозанятость, создавать компании, новые рабочие места, увеличивать региональный доход", - пояснил ректор.

Во втором семестре (начало 2017 года) институт разместится в своем здании, которое ТГУ планирует взять в аренду. В дальнейшем вуз планирует построить для института собственный корпус.

В свою очередь, управляющий томским отделением Сбербанка России Михаил Гребенников сообщил на церемонии открытия, что банк готов использовать площадку института для повышения квалификации персонала. "У нас работает 500 выпускников ТГУ только на территории Томской области", - сказал он, отметив, что финансовое учреждение также готово принимать студентов на практику, помогать в организации учебного процесса.