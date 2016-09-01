Танкер класса река-море для работы в арктическом порту впервые построили в Красноярске

Концерты памяти Владимира Высоцкого возродят в ЕкатеринбургеНовости Урала 1 сентября, 13:46
Депутат Гутенев предложил включить экзамен по физике в перечень обязательных в школеОбщество 1 сентября, 13:40
В спин-оффе "Звездных войн" появится "черный R2-D2"Культура 1 сентября, 13:36
Иски 34 российских паралимпийцев к МПК поступили в CASСпорт 1 сентября, 13:27
Омский суд взыскал в пользу местной жительницы 700 тыс. рублей за ДТП с участием танкаСибирь 1 сентября, 13:25
Британский актер Джим Бродбент сыграет в седьмом сезоне "Игры престолов"Культура 1 сентября, 13:18
Кехман подал жалобу на отказ суда отстранить от обязанностей управляющего группы JFCЭкономика и бизнес 1 сентября, 13:11
Кубанских детей в казачьих классах научат строевой подготовке и езде на лошадяхОбщество 1 сентября, 12:55
Космонавт Рыжиков поздравил с Байконура школьников ХМАО с началом учебного годаНовости Урала 1 сентября, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Самоходный танкер-бункеровщик - судно, способное работать как на реке, так и в морских водах, впервые построили на Красноярской судоверфи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Енисейского речного пароходства.
"Самоходный танкер-бункеровщик жидкого топлива построен на Красноярской судоверфи, дочернем предприятии Енисейского речного пароходства, по заказу ГМК "Норильский никель". Суда данного класса прежде не строились в Красноярске", - сказали в ведомстве.
Там пояснили, что судно рассчитано на хождение во льду толщиной до 40 сантиметров. Оно получило название "Владимир Матвеев" и уже отправлено в морской порт Дудинка на севере Красноярского края, где танкер будет работать.
"До 1958 года в Красноярске выпускались суда класса река-море, но самоходных танкеров среди них не было" - добавил собеседник агентства, не сообщив стоимость проекта.
Длина судна составляет около 70 метров при ширине в 12,6 метра и высоте борта - почти 5 метров. Кроме танков (емкостей для ГСМ - прим. ТАСС), внутри бункеровщика расположены два трюма, в которых можно разместить 200 бочек с топливом.
Танкер построен по проекту новгородского КБ "Вымпел" и имеет повышенную степень защиты от аварий.