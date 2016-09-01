Танкер класса река-море для работы в арктическом порту впервые построили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Самоходный танкер-бункеровщик - судно, способное работать как на реке, так и в морских водах, впервые построили на Красноярской судоверфи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Енисейского речного пароходства.

"Самоходный танкер-бункеровщик жидкого топлива построен на Красноярской судоверфи, дочернем предприятии Енисейского речного пароходства, по заказу ГМК "Норильский никель". Суда данного класса прежде не строились в Красноярске", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что судно рассчитано на хождение во льду толщиной до 40 сантиметров. Оно получило название "Владимир Матвеев" и уже отправлено в морской порт Дудинка на севере Красноярского края, где танкер будет работать.

"До 1958 года в Красноярске выпускались суда класса река-море, но самоходных танкеров среди них не было" - добавил собеседник агентства, не сообщив стоимость проекта.

Длина судна составляет около 70 метров при ширине в 12,6 метра и высоте борта - почти 5 метров. Кроме танков (емкостей для ГСМ - прим. ТАСС), внутри бункеровщика расположены два трюма, в которых можно разместить 200 бочек с топливом.

Танкер построен по проекту новгородского КБ "Вымпел" и имеет повышенную степень защиты от аварий.