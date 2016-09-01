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Омский суд взыскал в пользу местной жительницы 700 тыс. рублей за ДТП с участием танка

Сибирь
1 сентября, 13:25 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Столкновение перевозившего танк Т-80 тягача МАЗ-5373 и автомобиля Daewoo Matiz произошло ночью 22 сентября 2014 года
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© Ладислав Карпов/ТАСС

ОМСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Ленинский районный суд Омска взыскал с завода "Омсктрансмаш" 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу местной жительницы, пострадавшей в ДТП с участием танка, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Бородина.

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"Иск на сумму 5 млн рублей был удовлетворен частично - в размере 700 тыс. рублей. Завод также должен оплатить расходы по проведению комиссионной судебно-медицинской экспертизы пострадавшей, - сказала Бородина. - Прокуратура сумму иска считает обоснованной, так как девушка получила тяжелые травмы головы, нужны сложнейшие операции".

Столкновение перевозившего танк Т-80 тягача МАЗ-5373 и автомобиля Daewoo Matiz произошло ночью 22 сентября 2014 года на автодороге, ведущей от Черлакского тракта к ул. Машиностроительная. На момент ДТП водитель тягача состоял в трудовых отношениях с "Омским заводом транспортного машиностроения". Впоследствии водитель скончался, поэтому исковые требования были направлены его работодателю.

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