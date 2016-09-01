Россвязь попросит сибирских ученых принять участие в работе подведомственных вузов

Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваляКультура 1 сентября, 15:49
Фонд "Талант и успех": около 7 тыс. имен включено в Федеральный реестр одаренных детейОбщество 1 сентября, 15:34
Маркин считает, что заказчиком убийства Политковской мог быть БерезовскийПроисшествия 1 сентября, 15:33
Путин включил нового главу администрации Кремля в Совет по противодействию коррупцииПолитика 1 сентября, 15:28
Американские астронавты вышли в космос для проведения работ на МКСКосмос 1 сентября, 15:08
Джонсон: Великобритания остается в Европе, несмотря на выход из ЕСМеждународная панорама 1 сентября, 15:04
Матвиенко: образование остается важнейшим приоритетом в РоссииОбщество 1 сентября, 14:59
Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезонаСпорт 1 сентября, 14:55
Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанниковАрмия и ОПК 1 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство связи (Россвязь), Сибирское отделение РАН и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) заключили в четверг соглашение, которое предусматривает работу сибирских ученых со студентами подведомственных Россвязи учебных заведений. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске руководитель ведомства Олег Духовницкий.
"У нас есть учебные заведения, как высшие, так и средние, где обучается сегодня около 26 тыс. студентов. Мы считаем, что наши студенты по окончанию вузов должны заниматься и академической наукой. Один из вопросов сегодняшнего соглашения - это взаимодействие Сибирского отделения РАН с нашими институтами", - сказал Духовницкий.
Он отметил, что еще одним важным аспектом соглашения является применение разработок институтов СО РАН в части телекоммуникаций. "Это разработки в области телекоммуникаций, оптоволоконных линий, закрытых линий связи", - добавил Духовницкий.