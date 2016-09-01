Россвязь попросит сибирских ученых принять участие в работе подведомственных вузов

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство связи (Россвязь), Сибирское отделение РАН и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) заключили в четверг соглашение, которое предусматривает работу сибирских ученых со студентами подведомственных Россвязи учебных заведений. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске руководитель ведомства Олег Духовницкий.

"У нас есть учебные заведения, как высшие, так и средние, где обучается сегодня около 26 тыс. студентов. Мы считаем, что наши студенты по окончанию вузов должны заниматься и академической наукой. Один из вопросов сегодняшнего соглашения - это взаимодействие Сибирского отделения РАН с нашими институтами", - сказал Духовницкий.

Он отметил, что еще одним важным аспектом соглашения является применение разработок институтов СО РАН в части телекоммуникаций. "Это разработки в области телекоммуникаций, оптоволоконных линий, закрытых линий связи", - добавил Духовницкий.