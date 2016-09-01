Около 10 инвесторов заинтересовались ТОР "Краснокаменск" в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Около 10 инвесторов уже проявили интерес к территории опережающего развития (ТОР) "Краснокаменск" в Забайкальском крае. Их проекты связаны с переработкой отходов уранового производства, производством карбоната лития и строительством цементного завода, сообщил ТАСС генеральный директор Фонда инвестиционного развития Забайкальского края Александр Бирюков.

"В рамках ТОРа сейчас идет формирование нормативной базы. 10 проектов уже заявлены, но пока они на стадии формирования, сейчас это скорее инвестиционные предложения от инвесторов, которые выразили желание стать участниками ТОРа. Это проекты, связанные с переработкой техногенных отходов от уранового производства, позволяющей ликвидировать эти отходы, снизить затраты на рекультивацию, а также проекты, связанные со строительством гидрометаллургического комбината, производством карбоната лития, редкоземельных металлов. Также есть проект, связанный с лесной промышленностью, строительством цементного завода", - сказал собеседник агентства.

Постановление о создании ТОР "Краснокаменск" подписано 16 июля. Согласно документу, территория создается для содействия развитию моногорода путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Краснокаменск - второй по величине город Забайкальского края. В нем проживают свыше 53 тыс. человек.