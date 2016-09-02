Полпред в СФО: Сибири может понадобиться помощь федерального центра в подготовке к зиме

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НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло заявил журналистам, что регионам Сибири может понадобиться помощь федерального центра в подготовке к зиме.
"Проблемные вопросы (в подготовке к отопительному сезону - прим. ТАСС) есть, и надо им уделить внимание. Там, где это невозможно решить в рамках муниципалитетов, можно решить в рамках региона. Там, где невозможно решить в рамках региона, значит, надо вопрос решать на федеральном уровне. Других вариантов просто нет, иначе мы получим очередную ЧС", - сказал Меняйло журналистам.
Он отметил, что "разные регионы готовы по-разному". Обстановку осложняют как природные факторы, такие, как маловодье на Ангарском каскаде ГЭС, которое приведет к перераспределению выработки тепла и электроэнергии в Иркусткой области, так и технические трудности. Местами в регионах не закончены ремонтные работы на объектах топливно- энергетического комплекса, часть объектов, построенных еще в СССР, не соответствует современным требованиям.
Полпред добавил, что в пятницу проведет селекторное совещание с регионами по этому вопросу. "Эти вопросы мы поднимем, заслушаем должностных лиц, которые несут персональную ответственность за те слова, которые они произнесут", - сказал он.
Ранее Меняйло в ходе рабочей поездки в Алтайский край сообщил журналистам, что ряд регионов не соблюдает график подготовки к отопительному сезону, не уточнив, о каких субъектах идет речь.