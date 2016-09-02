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Последние лесные пожары ликвидированы в Томской области

Сибирь
2 сентября, 8:33 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 2, сентября. /ТАСС
Ликвидированы два остававшихся на территории региона возгорания - в Верхнекетском и Первомайском районах на площади 272 га
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ТОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Два последних пожара ликвидировали в Томской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"На территории Томской области нет ни одного действующего пожара. Ликвидированы два остававшихся на территории региона возгорания - в Верхнекетском и Первомайском районах на площади 272 га", - сообщили в пресс- службе.

Всего с начала сезона ликвидировано 252 лесных пожара на площади 12,1 тыс. га, в том числе лесной 11,3 тыс. га. Наибольшее число пожаров произошло на территории Томского (55 возгораний), Верхнекетского (67) и Первомайского (37) районов. Большая часть из них (160) возникла по вине местного населения.

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