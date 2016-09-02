Суд в Кемерове спустя 16 лет заочно осудил иностранца за попытку сбыть 3 кг героина

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КЕМЕРОВО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Центральный районный суд города Кемерово заочно приговорил к 7,5 годам заключения 52-летнего гражданина Таджикистана, ставшего в 2000 году фигурантом уголовного дела после того, как его сообщник был задержан с 3 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
"За контрабанду и приготовление к сбыту особо крупной партии героина гражданин Таджикистана приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисляя наказание с момента задержания по результатам международного розыска. Приговор суда вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в сентябре 2000 года сотрудники органов внутренних дел провели спецоперацию по ликвидации международного канала поставки героина в регион. "В Кемерове был остановлен автомобиль ВАЗ, у пассажира которого оперативники обнаружили сверток с 3 кг героина", - отметили в МВД.
Тогда задержали пособника наркоторговца, однако сам он скрылся во время следствия. В 2002 году основной фигурант был объявлен в федеральный розыск, а в 2011 году - в международный. Несмотря на его отсутствие, начались судебные слушания. "В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории РФ и уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу", - добавили в пресс-службе.
Как уточнили ТАСС в ГУ МВД, задержанный ранее сообщник был осужден и отбыл наказание. "Приговор в отношении главного фигуранта будет направлен в Таджикистан, он будет исполнен, когда будет задержан осужденный", - пояснили в ведомстве.