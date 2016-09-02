Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской области

Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом годуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:29
СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 9:25
Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской областиСибирь 2 сентября, 9:23
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровняПроисшествия 2 сентября, 9:12
ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"Экономика и бизнес 2 сентября, 9:08
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:01
Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфиОбщество 2 сентября, 9:00
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с бетонной опорой в ИркутскеПроисшествия 2 сентября, 8:49
Минэнерго РФ планирует обсудить с ЕС реализацию "Северного потока-2"Экономика и бизнес 2 сентября, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Швейцарская финансовая компания BFB Engineering AG профинансирует строительство нефтереперарбатывающего завода "Барабинский" в Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "НПЗ Барабинский", реализующей проект, Александр Осьминин.
"Накануне подписан меморандум. Сейчас юристы работают, составляется договор о представлении финансирования. Инвестор вложит 100% требуемой суммы", - сказал Осьминин.
Он не назвал сроков строительства. Ранее на проектную мощность его предполагалось вывести в 2019 году при условии начала строительства в 2015 году. Тогда Осьминин сообщал журналистам, что проект будет финансировать инвестор из Москвы, однако, позднее министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Николай Симонов заявил, что проект лишился инвестора.
Согласно проекту, НПЗ будет построен в Куйбышевском районе Новосибирской области на участке площадью 185 га, который компания оформила в собственность. Транспортировать нефтепродукты планируется трубопроводами, железнодорожным и автомобильным транспортом. Как ранее сообщалось, сырье для предприятия будут поставлять "Транснефть" и "Сургутнефтегаз". Объем инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей.
Предприятие мощностью 3 млн тонн нефтепродуктов в год будет использовать технологии, которые позволят обеспечить глубину переработки нефти не ниже 92%.