Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Швейцарская финансовая компания BFB Engineering AG профинансирует строительство нефтереперарбатывающего завода "Барабинский" в Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "НПЗ Барабинский", реализующей проект, Александр Осьминин.

"Накануне подписан меморандум. Сейчас юристы работают, составляется договор о представлении финансирования. Инвестор вложит 100% требуемой суммы", - сказал Осьминин.

Он не назвал сроков строительства. Ранее на проектную мощность его предполагалось вывести в 2019 году при условии начала строительства в 2015 году. Тогда Осьминин сообщал журналистам, что проект будет финансировать инвестор из Москвы, однако, позднее министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Николай Симонов заявил, что проект лишился инвестора.

Согласно проекту, НПЗ будет построен в Куйбышевском районе Новосибирской области на участке площадью 185 га, который компания оформила в собственность. Транспортировать нефтепродукты планируется трубопроводами, железнодорожным и автомобильным транспортом. Как ранее сообщалось, сырье для предприятия будут поставлять "Транснефть" и "Сургутнефтегаз". Объем инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей.

Предприятие мощностью 3 млн тонн нефтепродуктов в год будет использовать технологии, которые позволят обеспечить глубину переработки нефти не ниже 92%.