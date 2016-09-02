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Председатель Олимпийского комитета РФ 10 сентября откроет фестиваль бега в Новосибирске

Сибирь
2 сентября, 10:07 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Ежегодно в фестивале участвуют около 15 тысяч человек
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Александр Жуков

Александр Жуков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Председатель Олимпийского комитета Александр Жуков откроет XIX Сибирский фестиваль бега 10 сентября в Новосибирске. Это самый массовый спортивный праздник в регионе, ежегодно в нем участвуют около 15 тысяч человек. Об этом сообщил журналистам руководитель областного департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

"Сибирский фестиваль бега - это самый массовый праздник Новосибирска. Он объединяет бегунов самых разных возрастов и профессий. Первый раз в истории фестиваль откроет председатель Олимпийского комитета Александр Жуков", - сказал Ахапов.

В свою очередь директор фестиваля Евгений Гусев подчеркнул, что мероприятие, как всегда, объединит бегунов самых разных возрастов и профессий не только из Новосибирска и других городов России, но и из-за рубежа: уже есть заявки из США, Австралии, Германии. Программа спортивного праздника разнообразна и рассчитана на весь день: массовая зарядка с олимпийскими чемпионами, официальное открытие фестиваля, забеги на дистанции 1,5 км (дети) и 3,6 км и полумарафон им. Александра Раевича на дистанцию 21 км 97 м.

Также в программе традиционный Чемпионат Ползунков: малыши от 6 до 9 месяцев преодолевают дистанцию в крытом шатре, оборудованном мягким покрытием. "Кроме того, мы приготовили новинку - бег спортсменов с ездовыми собаками", - сообщил Гусев. Он добавил, что призовой фонд фестиваля составит 1 млн рублей, главный судья полумарафона - олимпийский чемпион Андрей Перлов.

По словам Гусева, дирекция фестиваля готовит серию забегов в течение всего года: зимний забег на 10 км через Обское водохранилище, ночной забег с фонариками по улицам города, кросс по пересеченной местности на дистанции 5 км.

Сибирский фестиваль бега - ежегодное городское спортивное мероприятие, посвященное формированию культуры ведения здорового образа жизни. В основе фестиваля лежит чемпионат России по полумарафонскому бегу "Мемориал Александра Раевича", официально принятый Международной ассоциацией марафонов и пробегов по шоссе (AIMS). Александр Раевич - знаменитый сибирский тренер, воспитавший немало прославленных легкоатлетов.

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