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Медведев поздравил жителей Улан-Удэ с 350-летием города, отметив его выгодное геоположение

Сибирь
2 сентября, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Это настоящий город-труженик, где производят вертолеты, авиационную автоматику и другую продукцию, в том числе в рамках гособоронзаказа", - сказал премьер
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей столицы Бурятии Улан-Удэ с 350-летием со дня основания, отметив удобное географическое положение города для сотрудничества с соседними странами. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

"Это настоящий город-труженик, где производят вертолеты, авиационную автоматику и другую продукцию, в том числе в рамках гособоронзаказа. Удобное географическое положение, разветвленная транспортная инфраструктура позволяют вам успешно вести приграничное сотрудничество с Китаем и Монголией, укреплять связи с городами-побратимами из России и других стран", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев подчеркнул, что Улан-Удэ также является одним из признанных промышленных, научно-образовательных, культурных и спортивных центров Восточной Сибири.

Премьер также отметил богатую историю и вековые традиции Улан-Удэ. "Здесь в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий, а православные храмы соседствуют с буддийскими дацанами. В столице Бурятии сохранились редкие памятники архитектуры и градостроительства, которые наряду с неповторимой природой, в первую очередь уникальным озером Байкал, привлекают туристов со всей страны и из-за рубежа", - подчеркнул премьер.

Медведев выразил уверенность, что юбилей города станет не только красочным и веселым праздником, но и откроет новую, яркую страницу в его современном развитии и процветании. Премьер пожелал жителям и гостям столицы Бурятии благополучия и успехов.

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