Перуанские инженеры пройдут обучение на Новосибирском заводе "Вертолетов России"

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НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Авиаспециалисты из Перу впервые пройдут курс обучения по ремонту вертолетов на Новосибирском авиаремонтном заводе холдинга "Вертолеты России" (НАРЗ), сообщили в пресс-службе холдинга.
"Занятия для первой группы перуанских инженеров и техников начнутся 5 сентября, будут проводится на испанском языке. В течение 50 дней специалисты НАРЗ проведут обучение капитальному ремонту планера вертолета Ми-171 для перуанских специалистов", - говорится в сообщении. Всего курс обучения пройдут две группы.
Как отмечается в сообщении, Перу является одним из основных партнеров холдинга на рынке Южной Америки: в январе холдинг "Вертолеты России" завершил передачу 24 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, заказанных по контракту 2013 года. Ранее в Перу были поставлены 16 вертолетов Ми-8МТ/Ми-17 и два вертолета Ми-24.
До этого обучение на НАРЗ прошли инженеры из Мексики, Южной Африканской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и ряда других.
АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. В 2015 году выручка "Вертолетов России" выросла на 29,5% и составила 220 млрд рублей, объем поставок - 212 вертолетов.