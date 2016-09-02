В Иркутске на подпольном заводе изъяли более 100 тонн суррогатного алкоголя

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя в Ленинском районе Иркутска, на месте было изъято более 100 тонн суррогата. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте МВД.

"Сотрудники полиции в складских помещениях обнаружили уже готовую к продаже алкогольную продукцию с признаками подделки", - говорится в сообщении.

По данным полиции, при обыске в ангаре, где изготавливался суррогат, было изъято оборудование, различные красители, а также рулоны с этикетками и поддельными акцизными марками.

Силами подразделений по борьбе с организованными преступными группами устанавливаются организаторы криминального бизнеса, добавили в ведомстве.