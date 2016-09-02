Около 600 самовольно установленных торговых объектов в Новосибирске подлежат сносу

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты мэрии Новосибирска насчитали в городе около 600 незаконно возведенных торговых павильонов. В ближайшее время решается вопрос о сносе 50 таких объектов, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"По городу более 50 объектов, (владельцам которых) предложено снести эти объекты и прекратить незаконную торговлю. Вообще в городе около 5600 подобных объектов, 600 из них мы относим к незаконным. Масштаб серьезный и экономический ущерб большой", - сказал он.

Локоть отметил, что незаконная застройка наносит большой ущерб как бюджету города, так и законно работающим предприятиям, которые вынуждены конкурировать с нелегалами. Кроме того, незарегистрированные торговцы не несут ответственности за качество своих товаров.

Мэр напомнил, что на апрельской сессии Совета депутатов Новосибирска в положение о нестационарных объектах на территории города были внесены изменения, которые призваны ускорить процесс демонтажа самостроев. Если раньше это можно было сделать только по решению суда, то теперь приказ о сносе издает глава администрации. Собственнику дается 10 дней на самостоятельный демонтаж; если он отказывается, работы производятся за счет бюджета, а расходы затем взыскиваются с собственника через суд.