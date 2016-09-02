Новую школу взамен разрушенной от взрывов на арсенале открыли в Забайкалье

ЧИТА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Школу с пристроенным к ней детским садом открыли в селе Кадахта Забайкальского края - прежние здания были разрушены в 2014 году во время пожара и взрывов на складе боеприпасов в соседнем поселке Большая Тура.

"Новое образовательное учреждение рассчитано на 225 мест: 150 мест - школа, 75 - детский сад. Стоимость объекта по государственному контракту - 181,1 млн рублей. Средства выделены по федеральной программе. Строительство началось в 2014 году после объявления ЧС в связи со взрывом в Большой Туре", - сообщила сегодня пресс-служба правительства края.

Взрывы на складе боеприпасов близ населенных пунктов Большая Тура и Кадахта произошли 29 апреля 2014 года. Причиной стало распространение огня от степного и лесного пожаров. Было зафиксировано больше двух десятков взрывов.

Погибли 12 человек, 33 человека пострадали. Из опасной зоны были эвакуированы свыше двух тысяч жителей. В результате инцидента были повреждены почти 150 жилых домов, разрушены школа и детский сад.