В Новосибирске обнаружили фрагменты старинных стен в подвале Дома с часами

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Рабочие обнаружили стену со следами пуль, фрагменты выложенных из бутового камня старых стен и пулю странной формы при расчистке подвалов известного в Новосибирске Дома с часами, сообщил ТАСС новосибирский краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев.

Ранее президент фонда по сохранению памятника регионального значения "Дом с часами" Олег Викторович предположил, что ранее в подвалах была "расстрельная комната НКВД".

"Насчет расстрельной комнаты - здесь вопросов больше, чем ответов. Я склоняюсь к тому, что ее не было. Конфигурация помещения предполагает, что расстрел мог производиться только в упор, но такое не практиковалось", - сказал Голодяев. Он добавил, что вряд ли сотрудники НКВД использовали гладкоствольное охотничье оружие или обрез, для которого подходит 12-миллиметровая пуля, которая также была найдена рабочими при расчистке подвалов Дома с часами.

Гораздо больший интерес, по мнению историка, представляют стены из бутового камня и фрагменты сводчатого потолка, которым предположительно, около 110 лет. Скорее всего, Дом с часами строился на месте дореволюционных складов известного в Новониколаевске (старое название Новосибирска) купца Маштакова.

В подвале также обнаружен странный ход в стене, который, по предположению Голодяева, мог быть подземным ходом, ведущим в жилой дом купца (дом сохранился, находится в менее чем ста метрах от Дома с часами). "Предполагаю, что строители, возводившие дом в начале 30-х годов, вбивали сваи прямо в подвалы складов, и стены их частично сохранились", - отметил историк.

Дом с часами - один из лучших образцов конструктивизма в Новосибирске, построен в 1934 г. по проекту группы Бориса Гордеева при участии инженера Николая Никитина, будущего автора Останкинской телебашни. Был задуман как жилище нового типа - в квартирах изначально не были предусмотрены кухни: согласно идеям советской организации общества, люди должны коллективно питаться в столовой. Дом венчают часы - подарок городу от завода "Труд", устроенные по типу ходиков: в движение их приводит гиря весом в 100 кг, механизм изготовлен в Германии.