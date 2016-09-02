Мобильные бригады создадут в центрах занятости Кузбасса для трудоустройства инвалидов

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Служба занятости Кемеровской области планирует до конца года создать мобильные бригады, которые будут адресно работать над трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом журналистам сообщил начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Степин.

"Задача такая - работать не только с теми, кто обращается, а со всеми, кто трудоспособен и, прежде всего, с молодежью. Мы в ближайшее время инициируем создание во всех центрах занятости, а их у нас 25, мобильных бригад из числа наших специалистов, которые будут готовы выезжать и работать с инвалидами на дому", - сказал Степин.

Такой проект планируется реализовать до конца года. В группу войдут специалисты по обучению, по профориентации. "У каждого инвалида есть индивидуальная карта реабилитации, соответственно с ней будут предлагаться варианты работы, переобучения и т.д. Сначала с каждым свяжутся по телефону, уже потом при его согласии будет назначена встреча", - добавил начальник департамента.

На совещании по повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Степин сообщил, что всего в регионе более 252 тыс. инвалидов, в том числе 83 тыс. - в трудоспособном возрасте, из них работают 25,6 тыс. человек. "Уровень занятости в Кемеровской области составляет 30,7%, это выше среднероссийского показателя 30,4% и самый высокий показатель по СФО, где в среднем 27,3%", - добавил он.

По словам начальника отдела временных работ и самозанятости облдепартамента Светланы Тяпкиной, уровень регистрируемой безработицы этой категории хоть и постепенно снижается, но остается достаточно высоким - 3,7 % к численности инвалидов трудоспособного возраста, что в 1,8 раза выше, чем в среднем по области.

Ежегодно в службу занятости обращаются около 6 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья. С начала года обратились 3,2 тыс. человек, из них 709 трудоустроены. "Это непростой контингент для трудоустройства: 36% из них это люди старше 50 лет, почти половина не имеет какого-либо профессионального образования. Каждый девятый инвалид не имеет опыта работы вообще, 51% имеет перерыв в работе более года", - добавила Тяпкина.