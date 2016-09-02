Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мобильные бригады создадут в центрах занятости Кузбасса для трудоустройства инвалидов

Сибирь
2 сентября, 15:32 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Проект планируется реализовать до конца года
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Служба занятости Кемеровской области планирует до конца года создать мобильные бригады, которые будут адресно работать над трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом журналистам сообщил начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Степин.

"Задача такая - работать не только с теми, кто обращается, а со всеми, кто трудоспособен и, прежде всего, с молодежью. Мы в ближайшее время инициируем создание во всех центрах занятости, а их у нас 25, мобильных бригад из числа наших специалистов, которые будут готовы выезжать и работать с инвалидами на дому", - сказал Степин.

Такой проект планируется реализовать до конца года. В группу войдут специалисты по обучению, по профориентации. "У каждого инвалида есть индивидуальная карта реабилитации, соответственно с ней будут предлагаться варианты работы, переобучения и т.д. Сначала с каждым свяжутся по телефону, уже потом при его согласии будет назначена встреча", - добавил начальник департамента.

На совещании по повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Степин сообщил, что всего в регионе более 252 тыс. инвалидов, в том числе 83 тыс. - в трудоспособном возрасте, из них работают 25,6 тыс. человек. "Уровень занятости в Кемеровской области составляет 30,7%, это выше среднероссийского показателя 30,4% и самый высокий показатель по СФО, где в среднем 27,3%", - добавил он.

По словам начальника отдела временных работ и самозанятости облдепартамента Светланы Тяпкиной, уровень регистрируемой безработицы этой категории хоть и постепенно снижается, но остается достаточно высоким - 3,7 % к численности инвалидов трудоспособного возраста, что в 1,8 раза выше, чем в среднем по области.

Ежегодно в службу занятости обращаются около 6 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья. С начала года обратились 3,2 тыс. человек, из них 709 трудоустроены. "Это непростой контингент для трудоустройства: 36% из них это люди старше 50 лет, почти половина не имеет какого-либо профессионального образования. Каждый девятый инвалид не имеет опыта работы вообще, 51% имеет перерыв в работе более года", - добавила Тяпкина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
3
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
4
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
7
Штайнмайер: Германия и Франция недовольны темпами реализации Минских соглашений
Темы дня
Реклама