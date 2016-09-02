Первый в Кузбассе инклюзивный колледж для студентов-инвалидов будет обучать и педагогов

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Профессиональный колледж Новокузнецка, в котором в этом учебном году открыли первый в Кемеровской области центр инклюзивного образования, помимо обучения студентов-инвалидов займется подготовкой педагогов для работы с такой аудиторией. Об этом сообщила начальник отдела по реализации прав участников образовательного процесса облдепартамента образования и науки Наталья Оглезнева.

"Мы создали базовую профессиональную организацию для ребят-инвалидов. Мы не строили стены, мы за основу взяли одно из крупнейших учреждений области - профессиональный колледж Новокузнецка. В этом году поступили 34 студента. <...> И самое главное - начали переобучать педагогов: они прошли подготовку в Санкт-Петербурге и теперь будут транслировать свой опыт и обучать других преподавателей", - сказала она на совещании по повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда.

Проект реализован за счет средств выигранного гранта в конкурсе Минобрнауки РФ в рамках государственной программы "Доступная среда", а также областного бюджета. По данным администрации региона, в общей сложности было направлено около 24 млн рублей. В самом учреждении для студентов-инвалидов создали все необходимые условия, в том числе расширили проемы дверей на входе в корпус, в учебных кабинетах и аудиториях, санитарные комнаты оборудовали в соответствии с требованиями, организовали парковку и т. д.

В колледже организовано обучение по таким направлениям, как программирование, прикладная информатика, бухучет и т. д. "То есть это программы, которые в колледже были и до этого, сегодня они адаптированы для студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе есть возможность использовать дистанционные способы обучения", - пояснила Оглезнева.

В Кемеровской области 69 профессиональных образовательных организаций, в 59 обучаются 625 инвалидов.