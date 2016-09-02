Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в Кузбассе инклюзивный колледж для студентов-инвалидов будет обучать и педагогов

Сибирь
2 сентября, 16:18 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
В колледже организовано обучение по таким направлениям, как программирование, прикладная информатика, бухучет и другим
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Профессиональный колледж Новокузнецка, в котором в этом учебном году открыли первый в Кемеровской области центр инклюзивного образования, помимо обучения студентов-инвалидов займется подготовкой педагогов для работы с такой аудиторией. Об этом сообщила начальник отдела по реализации прав участников образовательного процесса облдепартамента образования и науки Наталья Оглезнева.

"Мы создали базовую профессиональную организацию для ребят-инвалидов. Мы не строили стены, мы за основу взяли одно из крупнейших учреждений области - профессиональный колледж Новокузнецка. В этом году поступили 34 студента. <...> И самое главное - начали переобучать педагогов: они прошли подготовку в Санкт-Петербурге и теперь будут транслировать свой опыт и обучать других преподавателей", - сказала она на совещании по повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда.

Смотрите также
Уравнение со всеми: готовы ли российские школы к приему детей-инвалидов

Проект реализован за счет средств выигранного гранта в конкурсе Минобрнауки РФ в рамках государственной программы "Доступная среда", а также областного бюджета. По данным администрации региона, в общей сложности было направлено около 24 млн рублей. В самом учреждении для студентов-инвалидов создали все необходимые условия, в том числе расширили проемы дверей на входе в корпус, в учебных кабинетах и аудиториях, санитарные комнаты оборудовали в соответствии с требованиями, организовали парковку и т. д.

В колледже организовано обучение по таким направлениям, как программирование, прикладная информатика, бухучет и т. д. "То есть это программы, которые в колледже были и до этого, сегодня они адаптированы для студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе есть возможность использовать дистанционные способы обучения", - пояснила Оглезнева.

В Кемеровской области 69 профессиональных образовательных организаций, в 59 обучаются 625 инвалидов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
5
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
6
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама