Власти: ТОР "Краснокаменск" позволит диверсифицировать экономику "урановой столицы" РФ

ЧИТА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Территория опережающего развития (ТОР) позволит диверсифицировать экономику города Краснокаменск в Забайкальском крае, градообразующим предприятием которого является Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ) - крупнейший в РФ уранодобытчик. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио министра экономического развития региона Сергей Новиченко.

"Для ТОР "Краснокаменск" определено около 20 видов деятельности, при этом мы не делаем для этой территории какой-то ориентации, поскольку понимаем: если опять сделать уклон на одно направление, мы вновь получим моногород. Нам бы не хотелось, чтобы Краснокаменск оставался "городом при шахте", поэтому одной из основных задач ТОР является диверсификация местной экономики", - сказал Новиченко.

По словам врио министра, в сентябре правительство Забайкальского края примет нормативно-правовые акты, необходимые для начала работы ТОР, завершится обучение управленческой команды. После этого начнется непосредственная реализация проекта.

Общий объем инвестиций в новую ТОР, по оценке региональных властей, составит около 34 млрд рублей. В Краснокаменске планируется реализовать два десятка инвестпроектов, которые позволят создать 3,5 тыс. рабочих мест.

В числе потенциальных проектов территории опережающего развития Новиченко назвал организацию убоя крупного рогатого скота и производство колбасных изделий на мясокомбинате "Даурский", создание лесоперерабатывающего производства, модернизацию молочного комбината, строительство комплекса по переработке пиритных огарков, завода специальных марок цемента и гидрометаллургического комбината, производство фруктанов и обуви.

"Поскольку Краснокаменск находится рядом с основными аграрными районами Забайкалья и в непосредственной близости от границы с Китаем, у этой территории большой агропромышленный потенциал. Экспорт зерна в Китай уже начался, и если он начнется и для мяса, то это откроет для нас невероятные возможности, мы сможем создать цепочку от выращивания скота и кормовой базы до переработки мяса", - добавил Новиченко.

ТОР даст стимул малому и среднему бизнесу

Новиченко убежден: новая территория опережающего развития должна дать стимул не только ее потенциальным резидентам, крупным инвестпроектам, но и малому и среднему бизнесу. "Нам необходимо развивать малое и среднее предпринимательства, в том числе за счет якорных проектов. Например, на базе Даурского мясокомбината можно создать производство гематогена, костной муки, изделий из кожи - все это можно делать из так называемых отходов производства", - сказал он.

Кроме того, в городе необходимо развивать сферу услуг: "Краснокаменск не должен быть местом селитьбы, вахтовым городком, "общежитием". Это должен быть город, где люди живут и получают от этого удовольствие. Для этого нам нужна городская среда - парки, кафе, рестораны, зоны отдыха. Мы поставили задачу сделать городской пляж на одном из заводненных карьеров, где люди уже отдыхают".

"Если город поменяет облик, станет в том числе агропромышленным, и в эти процессы будут максимально вовлечены не только жители Краснокаменска, но и соседних районов, мы сможем изменить миграционные потоки, остановить отток населения", - поделился Новиченко планами краевых властей.

ТОР "Краснокаменск"

Постановление правительства РФ о создании ТОР "Краснокаменск" подписано 16 июля. Согласно документу, территория создается для содействия развитию моногорода путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия - ППГХО.

Краснокаменск - второй по величине город Забайкальского края. В нем проживают свыше 53 тыс. человек. Среди преимуществ новой ТОР - собственная ТЭЦ и самый низкий в Забайкалье тариф на электроэнергию, наличие в городе высококвалифицированной рабочей силы, прямое авиасообщение с Читой и возможность выхода на Транссибирскую магистраль.