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Минобороны перебросило резервистов Новосибирска на южные полигоны на учение "Кавказ-2016"

Сибирь
5 сентября, 8:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
В рамках учения, которое пройдет на полигонах Южного военного округа в сентябре, будет проверено реальное состояние боевой и мобилизационной готовности войск
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© Пресс-служба ЦВО/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Резервисты из Сибири переброшены самолетами военно-транспортной авиации на полигоны Южного военного округа (ЮВО) для участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2016". Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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"Резервисты преодолели расстояние в 4 тыс. км. Мотострелковый батальон сформирован на базе Новосибирского военного командного училища в рамках эксперимента по внедрению новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов. В ходе подготовки с военнослужащими проведено боевое слаживание в полевых условиях, участники сборов выполнили нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, прошли психологическую подготовку, а также отработали учебно-боевые задачи по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования", - отметили в пресс-службе.

В рамках проведения учения "Кавказ-2016", которое пройдет на полигонах Южного военного округа в сентябре, будет проверено реальное состояние боевой и мобилизационной готовности войск к выполнению задач по предназначению. Точные даты проведения маневров не озвучиваются.

С 17 июля 2015 года в соответствии с указом президента "О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Российской Федерации" проводится эксперимент по внедрению новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов.

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