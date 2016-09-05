В реанимации остаются пять пострадавших при ДТП с автобусом в Иркутске

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Врачи продолжают бороться за жизнь пяти пострадавших при столкновении рейсового автобуса с рекламной конструкцией в Иркутске, сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

"Пятеро пострадавших остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Медикам удалось стабилизировать одного из них - ребенка, госпитализированного в реанимацию черепно- мозговой травмой после аварии", - сказали в министерстве.

По словам его представителя, в целом в трех больницах Иркутска сейчас остаются 15 пострадавших после аварии. Также властям известно о еще шести пассажирах взрезавшегося в столб автобуса, которые обращались за помощью к медикам самостоятельно, либо были доставлены во медучреждения неравнодушными гражданами, ставшими свидетелями аварии.

Как ранее сообщал ТАСС, 1 сентября пассажирский автобус номер 37, следовавший от Центрального рынка до микрорайона Ново-Ленино в Иркутске, при съезде с моста через реку Иркут врезался в рекламную конструкцию. По данным городского управления транспорта, перед рейсом водитель автобуса проходил медицинское освидетельствование. Транспортное средство также было осмотрено, технических неисправностей не выявлено.

Следственное управление СК РФ по региону проводит по данному факту проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.