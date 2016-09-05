Более 70 уголовных дел возбудили из-за лесных пожаров в Бурятии

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УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 70 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров возбуждено в Бурятии с начала пожароопасного сезона, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
"71 уголовное дело возбуждено по фактам возникновения лесных пожаров с начала пожароопасного сезона. Установлено 23 лица, виновных в возникновении пожаров", - говорится в сообщении.
В регионе для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности продолжается ежедневное патрулирование лесов. За выходные проведено 90 рейдов, выявлено одно нарушение. Всего с начала года проведено около 15 тыс. рейдов и выявлено 3073 нарушений. К рассмотрению принято 1986 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составляет около 3,9 млн рублей.
В этом году леса Бурятии начали гореть с апреля. За четыре месяца на территории региона было зарегистрировано более 580 очагов. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 150 тыс. га.
По данным на утро понедельника, в республике зарегистрирован один действующий пожар площадью 1,5 га. Еще один очаг локализован на 17 га в Северо-Байкальском районе. Причиной возгораний стало неосторожное обращение населения с огнем.