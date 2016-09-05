В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре

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ОМСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ночью четырех человек при пожаре в частном доме в Омске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.
"5 сентября ночью в поселке Крутая Горка г. Омска произошло возгорание частного дома на дачном участке, во время пожара погибли двое мужчин и две женщины. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на веранде, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Личности погибших устанавливаются, предположительно, им 35-40 лет. Назначены пожарно-технические и судебно-медицинские исследования для определения точных причин пожара и смерти людей.
Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 00:03 по местному времени (21:03 мск), сообщили в ГУ МЧС России по Омской области. Пожар был ликвидирован 01:11 (22:11 мск). К ликвидации возгорания привлекались пять человек и две единицы техники.