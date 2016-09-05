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Двое детей упали в реку в Томской области во время прогулки, один ребенок погиб

Сибирь
5 сентября, 9:08 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 5, сентября. /ТАСС
Тело погибшего мальчика пока не обнаружено
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ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Двое детей во время прогулки на берегу упали в реку Обь в городе Колпашево Томской области. Один ребенок погиб, второго удалось спасти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 4 сентября 2016 года в дневное время в городе Колпашево двое малолетних детей - шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик, гуляя на берегу реки Обь в районе переулка Моховой, упали в реку. Девочку удалось спасти, тело мальчика на данный момент не обнаружено. Проводятся поисковые мероприятия ребенка", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту гибели мальчика. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.

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