Спрос на санаторно-курортные услуги растет в Томской области впервые за пять лет

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем оказанных санаторно-курортных услуг в Томской области впервые растет в 2016 году, в то время как в последние пять лет этот показатель неизменно падал. Это связано с тем, что россияне стали больше отдыхать внутри страны, сообщила ТАСС председатель областного комитета внутреннего и въездного туризма Ирина Лахтионова.

"У нас санаторно-курортные услуги с 2011 года вплоть до 2015 года имели тенденцию к спаду, причем сильному. По данным 2016 года, наблюдается перелом этой тенденции. Сейчас мы наблюдаем возрождение за счет того, что услуги стали более востребованными: люди стали обращать внимание на региональные учреждения", - сказала она.

По данным статистики, если в 2011 году в регионе было оказано услуг в санаториях на 456,1 млн рублей, то в 2015 году - на 348,2 млн, в том числе в первом полугодии прошлого года - на 149 млн. "В первом полугодии этого года - уже 153,4 млн рублей. Если раньше объем падал, потому что люди выезжали за рубеж, то сейчас они используют возможности нашего санаторно-курортного комплекса. Наш турист, наши потребители обратили внимание на собственное санаторно-курортное лечение, в том числе в Томской области", - пояснила собеседница.

В Томской области, по ее данным, около десятка санаторно-курортных центров, которые находятся в государственной и частной собственности. "Есть спрос, есть перспективы, планы по расширению. Предприниматели начали видеть потребность и стали вкладываться, - пояснила Лахтионова. - Лечебно-оздоровительная база у нас очень хорошая, врачи хорошие, есть лечебные ресурсы".

В частности, она отметила, что в последнее время активно развиваются учреждения, использующие лечебные ресурсы, например, термальные воды. "В Парабельском районе есть частное предприятие с гостевыми домиками, инфраструктурой, горячими ваннами. Туристов очень много приезжает, зимой туда попасть даже достаточно сложно (из-за большого числа желающих - прим. ТАСС). Потому что вокруг снег, а у них горячие ванны прямо на улице - это очень интересно", - резюмировала собеседница.