Не менее 5 млн тонн зерновых, по предварительным данным, будет собрано в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Сбор зерновых в Алтайском крае, по предварительным данным, в 2016 году составит не менее пяти млн тонн к 4,1 млн тонн в 2015 году. Улучшение урожайности связано с более благоприятными погодными условиями, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

"Предварительно, сбор зерновых в 2016 году составит не менее 5 млн тонн к 4,1 тонне в 2015 году, когда от засухи пострадало более 1 млн гектаров пашни. На сегодня зерно убрано более чем с 52% площадей, намолот с которых составил три млн тонн. Урожай нынешнего года даст возможность развиваться сельскому хозяйству, а также перерабатывающей промышленности", - сказали в ведомстве.

По данным профильного управления, алтайские крестьяне на 100% обеспечены техникой, необходимой для уборки урожая - это более 8,5 тысяч комбайнов. Как отмечают в ведомстве, только в этом году было закуплено более 170 единиц такой техники, а в общем за последние пять лет - более 1,2 тысяч. Также в этом году из-за обильных летних и весенних дождей аграрии активно приобретали сушильную технику: мощности сельхозпредприятий и элеваторов составляют более 235 тысяч тонн по сушке зерна единовременно.

"Сейчас большое внимание уделяется уборке гречихи. В этом году в нашем регионе, который занимает лидирующие позиции в стране по этой культуре, она занимает 560 тысяч гектаров, зреет хороший урожай. При этом, переработка культуры будет также проходить у нас в крае, можно сказать, что ажиотажного спроса на нее не будет", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, крестьяне Алтайского края в 2016 году получат в общей сложности 4 млрд 626 млн рублей господдержки из федерального бюджета. В 2015 году эта сумма составила 5,26 млрд рублей, но в нее вошли и 1,2 млрд компенсаций за ущерб, нанесенный крестьянам ранним похолоданием и наводнением. Алтайский край обладает самой большой пашней в России - 6,5 млн га, из которых в этом году было засеяно 5,4 млн га. Уборочная кампания в крае продолжается.