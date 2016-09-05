Незаконная поставка бензина из Казахстана на 4 млн пресечена таможней на Алтае

БАРНАУЛ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Сотрудники Таможенной службы Алтайского края задержали крупную партию контрабандных нефтепродуктов на общую сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе региональной таможни.

"На границе Казахстана и Алтайского края была задержана крупная партия контрабандных нефтепродуктов стоимостью более 4 млн рублей. Нарушители пытались ввезти в РФ 91,2 тонны бензина марки АИ-92. Это одна из крупнейших партий незаконного топлива за всю историю Алтайской таможни", - сказали в ведомстве.

По данным Алтайской таможни, трое граждан Казахстана организовали незаконную поставку в РФ крупной партии нефтепродуктов, относящихся к стратегически важным ресурсам. Три бензовоза пересекли границу в Славгородском районе Алтайского края, но были задержаны. Водители 30, 34 и 36 лет предъявили поддельные документы на бензин с целью уклонения от уплаты акцизов. Документы были оформлены на несуществующую казахстанскую фирму-поставщика и содержали недостоверные сведения о грузополучателе в РФ.

"В отношении нарушителей возбуждено 3 уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.

По данным Алтайской таможни, в 2015 году было возбуждено два уголовных дела по незаконному ввозу 66 тонн нефтепродуктов из Казахстана, в 2016 году - уже пять таких уголовных дел.