Незаконная поставка бензина из Казахстана на 4 млн пресечена таможней на Алтае

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейПроисшествия 5 сентября, 11:49
Путин не считает себя вправе решать, пойдут ли его дочери в политикуПолитика 5 сентября, 11:43
Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:42
Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернатеНовости Урала 5 сентября, 11:40
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"Международная панорама 5 сентября, 11:26
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йогеПолитика 5 сентября, 11:21
Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧСОбщество 5 сентября, 11:19
Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 11:18
"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Сотрудники Таможенной службы Алтайского края задержали крупную партию контрабандных нефтепродуктов на общую сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе региональной таможни.
"На границе Казахстана и Алтайского края была задержана крупная партия контрабандных нефтепродуктов стоимостью более 4 млн рублей. Нарушители пытались ввезти в РФ 91,2 тонны бензина марки АИ-92. Это одна из крупнейших партий незаконного топлива за всю историю Алтайской таможни", - сказали в ведомстве.
По данным Алтайской таможни, трое граждан Казахстана организовали незаконную поставку в РФ крупной партии нефтепродуктов, относящихся к стратегически важным ресурсам. Три бензовоза пересекли границу в Славгородском районе Алтайского края, но были задержаны. Водители 30, 34 и 36 лет предъявили поддельные документы на бензин с целью уклонения от уплаты акцизов. Документы были оформлены на несуществующую казахстанскую фирму-поставщика и содержали недостоверные сведения о грузополучателе в РФ.
"В отношении нарушителей возбуждено 3 уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.
По данным Алтайской таможни, в 2015 году было возбуждено два уголовных дела по незаконному ввозу 66 тонн нефтепродуктов из Казахстана, в 2016 году - уже пять таких уголовных дел.