МЧС возведет в Омске к 2018 году Центр управления в кризисных ситуациях

ОМСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Новый региональный Центр управления в кризисных ситуациях появится в 2018 году в Омске, сообщил корреспонденту ТАСС начальник управления МЧС России по Омской области Владимир Корбут.

"Центр будет возведен в течение 2017-2018 годов рядом с действующим зданием МЧС на улице Интернациональная. Финансирование объекта в сумме около 200 млн рублей подтвердил глава МЧС Владимир Пучков, который накануне побывал в Омске, возвращаясь с Дальнего Востока", - сказал Корбут.

По его словам, в новом здании разместятся служба единой системы обеспечения вызова экстренных служб по телефону 112 и аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (комплекс с применением видеоаналитических решений, помогающий быстро определить и оперативно отреагировать на нештатные ситуации, а также вовремя принять меры по устранению их последствий - прим. ТАСС). Здесь же по последнему слову техники будут оборудованы залы оперативных и диспетчерских служб.

"Новый объект обеспечит полное "прикрытие" Омской области, позволит наладить оперативное взаимодействие со всеми регионами Сибири, Дальнего Востока и Урала", - добавил Корбут.