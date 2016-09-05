В Кемерово Центр профилактики экстремизма займется мониторингом соцсетей

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КЕМЕРОВО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Центр изучения этноконфессиональных конфликтов и профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде открылся в понедельник на базе Кемеровского госуниверситета (КемГУ). Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова.
"Мы создали центр мониторинга и профилактики экстремистских проявлений. Во-первых, он будет отслеживать интернет-ресурсы и соцсети. Во-вторых, здесь будет создана группа из юристов, историков, психологов, социологов для того, чтобы объяснять студентам и школьникам, как происходить вербовка, как ее распознать. Молодежная среда более подвержена психологической обработке. К сожалению, ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) вербует уже и в нашей области", - сказала она.
Центр разработает своеобразную "дорожную карту" по работе с молодежью, к проведению мероприятий планируется привлечь и студентов. "Когда сверстник говорит сверстнику, это, наверное, более понятно и эффективно. Все равно молодые люди воспринимают педагогов немного отстраненно", - добавила Пахомова.
Как рассказал журналистам руководитель центра, директор института истории, государственного управления и международных отношений КемГУ Константин Юматов, будут проводиться просветительские лекции, а также разрабатываться новые методики профилактики экстремистских настроений. "Для того, чтобы угрозу можно было оценить, ее надо изучить, необходимо понять причины - почему возникают подобные экстремистские настроения. Также мы изучим опыт других регионов и стран. Это все будет предоставляться силовым структурам и органам администрации", - пояснил он.
По его оценкам, в целом к работе планируется привлечь около 100 студентов-историков, международников, социологов, юристов и т.д. "Научные исследования могут выполняться и в виде выпускных квалификационных работ", - уточнил Юматов.
Как ранее сообщал ТАСС, за первое полугодие 2016 года в Кемеровской области возбуждено 10 уголовных дел террористической направленности, в том числе три по подозрению в участии в ИГ или склонению к нему. На прошлой неделе губернатор Аман Тулеев сообщил, что в Кемерово были пойманы несколько человек, которые вербовали школьников 11 классов, студентов вступить в ИГИЛ. В связи с этим во всех школах области в сентябре пройдут занятия по профилактике терроризма.