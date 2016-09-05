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Новосибирская область собрала 1,2 млн тонн зерна - половину от плановых объемов этого года

Сибирь
5 сентября, 14:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, сентября. /ТАСС
Губернатор поблагодарил аграриев за труд, профессионализм и преданность родной земле
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НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области на сегодняшний день собрали 1,2 млн тонн зерна. Это ровно половина от запланированного в этом году объема, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Вы успешно справляетесь со всеми поставленными задачами - вносите достойный вклад в реализацию импортозамещения и обеспечение продовольственной безопасности нашего региона", - поздравил аграриев губернатор региона Владимир Городецкий, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор поблагодарил аграриев за труд, профессионализм и преданность родной земле. "Убежден, что мы сможем преодолеть все трудности и собрать достойный урожай. Желаю хорошей погоды и успешного завершения уборочной кампании!", - говорится в официальном поздравлении.

Всего, согласно плану, в ходе уборочной кампании 2016 года в Новосибирской области планируется собрать 2,4 млн тонн зерна.

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