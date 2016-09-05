Новосибирский театр приедет к зрителям, которые не могут прийти на спектакль

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НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Благотворительный проект "Театр - где вы" запускает в новом театральном сезоне Новосибирский академический театр "Красный факел". Артисты бесплатно будут выезжать к зрителям, не имеющим возможность прийти на спектакль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.
"Для "Красного факела" важно помнить о зрителях, которые тоже хотят быть театралами и очень нуждаются во встрече с театром, с живым исполнительским искусством, но по той или иной причине им сложно к нам приехать. Такие театральные выступления - по заявкам от больниц, домов инвалидов, любых благотворительных организаций стали частью одного большого проекта, который мы, недолго думая, назвали просто: "Театр - где вы", - сказал ТАСС директор театра Александр Кулябин.
Первым мероприятием в рамках проекта станет мини- спектакль актрисы Дарьи Емельяновой, подготовленный совместно с комплексным центром социального обслуживания: 15 сентября актриса прочтет "Сказки Пушкина" для семей, воспитывающих детей-инвалидов. А в октябре артисты "Красного факела" отправятся с концертной программой к пациентам и врачам областной клинической больницы.
Кулябин подчеркнул, что инициатива принадлежит самим артистам, хотя театр всегда находит время для проведения благотворительных проектов. Например, ставшие уже традиционными бесплатные "Часы чтения" в Новосибирской государственной научной библиотеке, возродившие в городе большой и совершенно неожиданный интерес к чтецкому театру.
Помимо этого, театр ежегодно играет не менее шести спектаклей в районах Новосибирской области и регулярно вывозит спектакли в полном оформлении в Академгородок. "Конечно, это не большие спектакли, а камерные театрально- музыкальные программы, литературные вечера, видеопоказы спектаклей - но они крайне важны и востребованы у зрителей", - отметил Кулябин.
Новосибирский академический театр "Красный факел" организован в 1920 году, был создан как воплощение сценических идей Мейерхольда, Станиславского, Таирова. В составе труппы 38 актеров, среди них двое народных артистов России и 13 заслуженных артистов России. Спектакли "Красного факела" пять раз номинировались на соискание Национальной театральной премии "Золотая маска".