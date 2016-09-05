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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" провел стрельбы в Арктике

Сибирь
5 сентября, 16:20 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 5, сентября. /ТАСС
Моряки также отработали организацию различных видов обороны отряда кораблей на переходе морем
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МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота в рамках арктического похода провел боевые стрельбы в Карском море, сообщили в пресс-службе флота.

"Стрельбы по морской мишенной позиции выполнили расчеты артиллерийских установок, а имитированную воздушную цель поразили расчеты зенитных ракетных комплексов", - сообщили в пресс-службе.

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Моряки также отработали организацию различных видов обороны отряда кораблей на переходе морем.

После этого отряд во главе с "Вице-адмиралом Кулаковым" зашел в порт Диксон, где провел учения по оказанию экстренной медицинской помощи экипажам стоявших там судов. Во время них условные больные и раненые были доставлены на борт большого противолодочного корабля с помощью поисково- спасательного корабельного вертолета Ка-27, а также быстроходных плавсредств.

Арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения, в состав которого вошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательный буксир "Памир", килекторное судно КИЛ-164 и морской транспорт вооружения "Академик Ковалев", начался 30 августа. Им предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до архипелага Новосибирских островов. Во время перехода экипажи проведут ряд учений в открытом море, а также в местах базирования подразделений Северного флота, расположенных на арктических островах.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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