Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" провел стрельбы в Арктике

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота в рамках арктического похода провел боевые стрельбы в Карском море, сообщили в пресс-службе флота.

"Стрельбы по морской мишенной позиции выполнили расчеты артиллерийских установок, а имитированную воздушную цель поразили расчеты зенитных ракетных комплексов", - сообщили в пресс-службе.

Моряки также отработали организацию различных видов обороны отряда кораблей на переходе морем.

После этого отряд во главе с "Вице-адмиралом Кулаковым" зашел в порт Диксон, где провел учения по оказанию экстренной медицинской помощи экипажам стоявших там судов. Во время них условные больные и раненые были доставлены на борт большого противолодочного корабля с помощью поисково- спасательного корабельного вертолета Ка-27, а также быстроходных плавсредств.

Арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения, в состав которого вошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательный буксир "Памир", килекторное судно КИЛ-164 и морской транспорт вооружения "Академик Ковалев", начался 30 августа. Им предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до архипелага Новосибирских островов. Во время перехода экипажи проведут ряд учений в открытом море, а также в местах базирования подразделений Северного флота, расположенных на арктических островах.