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Новый путепровод через Транссибирскую магистраль стоимостью более 700 млн запущен в Омске

Сибирь
5 сентября, 16:20 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
По словам губернатора, объект связал два развивающихся городских округа, где сконцентрировано много промышленных предприятий и активно строится жилье
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© Правительство Омской области

ОМСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Новая транспортная развязка через Транссибирскую магистраль, которая связала два промышленных округа, запущена в понедельник в Омске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

"Путепровод связал два развивающихся городских округа, где сконцентрировано много промышленных предприятий и активно строится жилье. Появился беспрепятственный доступ к крупнейшим омским магистралям, обеспечены условия для непрерывного движения автотранспорта. Сложный объект построен с опережением графика на 3,5 месяца в полном соответствии с современными мировыми стандартами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Омской области Виктора Назарова на торжественном открытии развязки.

Путепровод длиной 270 метров в районе улиц 15-я Рабочая, Хабаровская и Демьяна Бедного обошелся бюджету в более чем 700 млн рублей. Ожидается, что развязка кардинально улучшит транспортную ситуацию в этой части города: ранее железнодорожный переезд через Транссиб постоянно перекрывался из-за интенсивного движения поездов, создавая огромные автомобильные пробки.

Транспортный узел построен в рамках утвержденной правительством РФ программы подготовки к 300-летию Омска, отмечаемому в этом году.

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