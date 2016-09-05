В Республике Алтай от двухсменки в школах избавятся к 2020 году

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Алтай планируют избавиться от двухсменки в школах к 2020 году, создав более 9 тысяч новых учебных мест, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Места будут создаваться в рамках госпрограммы "Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы". По проекту к 2020 году будет ликвидирована вторая смена, создано 9143 учебных места. По типовым проектам, включенным в реестр Минстроя России, планируется построить 15 школ. Общий объем финансирования программы с 2016 по 2025 годы составит более 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает возведение школ на 550 мест в восьми селах, а также трех школ на 275 мест, в том числе в единственном в регионе городе Горно-Алайске. Ее стоимость составит порядка 320 млн рублей, уже закладывается фундамент. Кроме того, уже сейчас ведется реконструкция стоимостью порядка 60 млн рублей старого здания Республиканской гимназии им. В. К. Плакаса. На первом этапе реализации программы - строительство школы №7 в Горно- Алтайске на 750 мест стоимостью более 519 млн рублей.

Сейчас в Республике Алтай работают 182 школы. В 2016-2017 учебном году количество учащихся составило 34958. В одну смену работают 59% учреждений, остальные - в две.