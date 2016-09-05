Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Республике Алтай от двухсменки в школах избавятся к 2020 году

Сибирь
5 сентября, 16:49 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 5, сентября. /ТАСС
Госпрограмма предусматривает возведение школ на 550 мест в восьми селах, а также трех школ на 275 мест
Материал из 1 страницы

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Алтай планируют избавиться от двухсменки в школах к 2020 году, создав более 9 тысяч новых учебных мест, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Места будут создаваться в рамках госпрограммы "Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы". По проекту к 2020 году будет ликвидирована вторая смена, создано 9143 учебных места. По типовым проектам, включенным в реестр Минстроя России, планируется построить 15 школ. Общий объем финансирования программы с 2016 по 2025 годы составит более 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает возведение школ на 550 мест в восьми селах, а также трех школ на 275 мест, в том числе в единственном в регионе городе Горно-Алайске. Ее стоимость составит порядка 320 млн рублей, уже закладывается фундамент. Кроме того, уже сейчас ведется реконструкция стоимостью порядка 60 млн рублей старого здания Республиканской гимназии им. В. К. Плакаса. На первом этапе реализации программы - строительство школы №7 в Горно- Алтайске на 750 мест стоимостью более 519 млн рублей.

Сейчас в Республике Алтай работают 182 школы. В 2016-2017 учебном году количество учащихся составило 34958. В одну смену работают 59% учреждений, остальные - в две.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений
2
"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина
3
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
4
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
5
Путин: РФ поддерживает позицию КНР в споре по островам в Южно-Китайском море
6
Дебютант КХЛ китайский "Куньлунь" выиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате
7
Источник: несколько высокопоставленных офицеров полиции задержаны в Дагестане
Темы дня
Реклама