Власти Томска вернут новогодние подарки в школах и детсадах за счет бюджета

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Томска решили вернуть традицию дарить новогодние подарки всем воспитанникам детских садов и учащимся начальных классов в школах, сообщили в мэрии города.

"Мэр Томска распорядился профинансировать новогодние подарки в школах и детских садах. Средства в размере 9 млн рублей на эти цели будут перераспределены из фонда непредвиденных расходов", - сказали в пресс-службе мэрии.

За счет городского бюджета сладкие новогодние подарки планируется приобрести для воспитанников муниципальных детских садов и учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений Томска. Стоимость новогоднего подарка составит около 200 рублей.

Мэр Иван Кляйн предложил проработать вопрос детально и утвердить нормативно-правовую базу, где будут закреплены все категории детей, которым муниципалитет будет приобретать подарки.

Годом ранее власти города отказались от традиции дарить новогодние подарки всем детям. Сладкие наборы получили только школьники младших классов и дошколята из малообеспеченных семей, всего 12 тысяч - 24% от общего количества. В мэрии тогда отмечали, что решение о подарках за счет бюджета принималось в трудные 1990-е годы, "когда зарплаты задерживались на полгода, а на полках магазинов не было ни конфет, ни других кондитерских изделий".

Ранее город закупал более 50 тысяч сладких наборов по стоимости порядка 100 рублей, и в последние годы в администрацию Томска приходило много жалоб и нареканий на то, что бюджетный подарок очень скромный и по весу, и по ассортименту конфет.