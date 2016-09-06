Отопительный сезон в Новосибирске могут начать 12 сентября, не дожидаясь похолодания

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирска и поставщик тепла "Сибэко" выразили готовность начать отопительный сезон в городе, не дожидаясь пятидневного похолодания до плюс 8 градусов. Об этом представители мэрии и "Сибэко" сообщили в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

"Постановление о начале отопительного сезона в Новосибирске готово, оно утверждено с открытой датой. Как только комиссия увидит тренд на долгосрочное понижение температуры, город готов вместе с нашей энергосистемой, не дожидаясь прохождения этой пятидневки, начать отопительный сезон", - сказал председатель комитета по энергетике мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

Такое решение он объяснил большой протяженностью теплосетей, из-за которой последние по графику подключения потребители получают тепло только через 7-10 дней и "уже начинают подмерзать". Перязев добавил, что готовность к отопительному сезону сейчас составляет более 90%, довести ее до 100% должны уже на следующей неделе.

В свою очередь генеральный директор АО "Сибэко" Руслан Власов предложил начать отопительный сезон в Новосибирске уже с 12 сентября. "Понятно, может случиться так, что какие- то 2-3 дня продержится теплая температура, но в моем понимании, это не основной критерий", - сказал он. Власов отметил, что уже при сегодняшней погоде температура в детских садах держится на границе допустимой - выше 19 градусов, но не намного. "Как только в эти переходные периоды мы не начинаем отопительный сезон, дети в детсадах начинают заболевать - они очень быстро реагируют", - добавил глава "Сибэко".

Согласно прогнозу синоптиков, сентябрь в Новосибирске в среднем будет на 1 градус теплее обычного, во второй декаде - даже на 4-6 градусов (ожидается 14-16 градусов тепла). "Волна холода вероятна только в третьей декаде. Понижение среднесуточных температур до плюс 8 градусов вероятно именно в этот период", - сообщила сегодня журналистам начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. Она уточнила, что последние полученные данные могут внести корректив в прогноз, но в любом случае похолодание ожидается не раньше середины сентября.