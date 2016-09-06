Археологи нашли наскальные изображения шаманов на севере Байкала

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили древние наскальные рисунки на мысах Лударь и Красный Яр на севере озера Байкал в Бурятии. Результатом экспедиции стали три нанесенных охрой петроглифа, носящих, по мнению ученых, сакральный характер, сообщили в пресс-службе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

"Все композиции связанны одной схожей сюжетной линией: в рисунках угадывался образ человека с рогами - шамана с головным убором в виде оленьих рогов. Каждая композиция сопровождалась интересным двухполосным знаком. Скорее всего, его наносили на скалу жирной охрой при помощи двух пальцев руки. Что конкретно мог обозначать такой знак - предстоит выяснить ученым", - сказали в пресс-службе вуза.

Датируются изображения, предположительно, бронзовым веком. По мнению ученых, они использовались для отправления религиозных обрядов. "Интересно и то, что большинство наскальных рисунков изображено на таких плоскостях, перед которыми имеется удобная площадка, где можно было собрать какое-то количество народа", - отметили в ИРНИТУ.

Найденные петроглифы сотрудники лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии запечатлели по специальной технологии на фотоснимках, а также от руки. Теперь им предстоит сканировать и обрабатывать снимки в специальных графических программах для максимально точного восстановления утерянных деталей древних изображений.