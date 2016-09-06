"Алтайвагон" намерен выпустить 3,5 тыс. вагонов до конца года

БАРНАУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Вагоностроительный завод "Алтайвагон", входящий в холдинговую компанию "СДС-Маш", до конца года намерен выпустить около 3,5 тысячи вагонов, сообщил журналистам президент холдинга Михаил Федяев.

"Мы за 8 месяцев этого года сделали 1,7 тысячи вагонов. В оставшиеся месяцы будем делать приблизительно по 500 вагонов, это в районе 3,5 тысячи по году, из них для "Сибирской угольной энергетической компании" мы делаем около 3 тысяч", - сказал Федяев. Он отметил, что это очень хороший результат, и он дает возможность обеспечивать рабочие места. "В этом месяце мы выплачиваем зарплату, которая в среднем составит более 30 тысяч рублей на работника", - отметил президент холдинга.

Как сообщалось ранее, из-за сложной экономической ситуации и отсутствия спроса в 2014 году производство на предприятии упало почти на 30%. В 2015 году было выпущено порядка 2,5 тысячи вагонов, при том что мощности завода позволяют производить до 10 тысяч вагонов в год.

В этом году ситуация стала стабилизироваться. По словам Федяева, большую поддержку оно получило благодаря постановлению правительства РФ о списании вагонов, срок эксплуатацию которых превысил 25 лет, а также поддержке региональных властей. "Мы получили госгарантию на 1,5 млрд рублей, что очень сильно помогло при оформлении кредитов в банках. В этом году выделены дополнительные деньги на списание вагонов, на строительство новых, и сегодня это стало выгодно", - пояснил президент холдинга, подчеркнув, что "сегодня завод работает ритмично, устойчиво".

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, в свою очередь, отметил, что предприятию в период недостатка заказов была оказана и поддержка для оказания первоочередных мер по снижению напряженности на рынке труда. За 2015-2016 годы "Алтайвагон" получил 186 млн рублей на организацию временных рабочих мест, проведение переобучения. "На будущий год я бы не хотел планировать поддержку - я бы хотел, чтобы предприятие те объемы заказов, которые есть сегодня, имело и в 2107 году", - сказал глава региона.

По данным администрации Алтайского края, крупные инвестпроекты "Алтайвагон" реализует при поддержке региона и государства. За последние годы из краевого бюджета направлено 121,86 млн рублей на компенсацию части банковской процентной ставки и налога на имущество. Для обеспечения безубыточной работы предприятие было включено в различные программы господдержки - с апреля 2015 года по июнь 2016 года "Алтайвагон" получил из федерального бюджета 234 млн рублей в качестве субсидий.

"Алтайвагон" - градообразующее предприятие города Новоалтайска, его филиал в городе Рубцовске также считается одним из важнейших заводов в городе.