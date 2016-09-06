Оклады педагогов в Кемеровской области с сентября вырастут на 20%

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КЕМЕРОВО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Оклады работников сферы образования Кемеровской области, где трудятся более 56 тыс.человек, увеличены на 20% с начала сентября. Об этом сообщил губернатор региона Аман Тулеев на образовательном форуме педагогов Кузбасса.
"С 1 сентября этого года мы увеличиваем на 20% оклад всем работникам системы образования. Обращаю внимание - мы повышаем гарантированную, базовую часть зарплаты, которая не зависит ни от количества полученных баллов, ни от размера премирования", - сказал Тулеев.
По его словам, как и прежде, стимулирующая часть будет распределять само учреждение. "Уравниловки быть не должно. Директоров школ предупреждаю <…> распределение денег должно быть чистым, прозрачным и понятным", - добавил Тулеев.
Последние пять лет в регионе фонд оплаты труда различным категориям образования увеличивался 12 раз. "В результате средняя зарплата педагогов в школах достигла средней зарплаты по экономике региона, на сегодня она составляет с учетом отпускных и разных стимулирующих выплат 32 114 рублей, в детских садиках - 27 450 рублей, в учреждениях допобразования - 25 890 рублей", - отметил губернатор.
По его данным, всего в регионе 56 тыс. работников образования, из них 18 тыс. школьных учителей.