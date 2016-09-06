Создание схемы водоснабжения Новосибирска позволит повысить температуру воды до нормы

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Создание схемы водоснабжения Новосибирска позволит довести температуру горячей воды в городских домах до нормативных 65-70 градусов. Конкурс на ее разработку будет объявлен в 2017 году, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске генеральный директор АО "Сибэко" Руслан Власов.

"У нас есть схема теплоснабжения, которая была разработана три года назад, мы ее ежегодно актуализируем. Теперь создается схема водоснабжения, где комплексно на 15 лет будут разработаны мероприятия. Это позволит решить оставшиеся 25% вопросов по качеству (температуре горячей воды - прим. ТАСС)", - сказал он.

По данным Власова, в прошлом году в "Сибэко" был разработан ряд мероприятий для приведения температуры к нормативным показателям. Это позволило повысить процент качества горячей воды в домах без линии рециркуляции с 40 до 60. По словам гендиректора компании, резерв увеличения качества за счет совместных мероприятий "Сибэко" с управляющими компаниями составляет еще около 10-12%.

"К сожалению, в оставшихся 25% жилого фонда без существенных конструктивных мероприятий достигнуть необходимого качества объективно невозможно. Речь идет о серьезной модернизации энергосистемы, связанной с серьезными капиталовложениями", - сказал он.

В настоящее время компания проводит комплексное обследование жилого фонда. Как сообщил председатель комитета по энергетике мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев, обследование должно быть завершено к декабрю. Его результаты лягут в основу дальнейшей разработки схемы водоснабжения, не только горячего, но и холодного. "На эту схему будет опираться и рассчитываться вся инженерная инфраструктура Новосибирска в будущем на период от 15 до 20 лет", - пояснил Перязев.