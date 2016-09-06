Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице

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ЧИТА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Двенадцатилетняя девочка, которую 30 августа нашли жестоко избитой вместе с убитым 10-летним мальчиком в пригороде Читы, сегодня скончалась в больнице, сообщила журналистам пресс-секретарь Минздрава Забайкальского края Татьяна Белокопытова.
"Все дни, пока ребенок был в реанимации краевой детской клинической больницы, она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, жизненные функции поддерживались медикаментозно. Во вторник констатировали смерть девочки", - сказала Белокопытова.
По данным следствия, вечером 30 августа местные жители отправили детей на дачный участок, расположенный неподалеку от дома. Когда спустя три часа ребята не вернулись домой и не вышли на связь, родители пошли их искать. Детей нашли в теплице на участке с множественными ранами. Мальчик скончался на месте, потерпевшая девочка была госпитализирована.
Вечером 31 августа сотрудникам правоохранительных органов удалось получить данные о причастности к убийству мужчины, проживающего по соседству. Его задержали, гражданин признался в содеянном.
В региональном следственном управлении СК РФ добавили, что в момент преступления обвиняемый, предположительно, был пьян. Из показаний мужчины следует, что между ним и детьми произошел спор из-за взаимных обвинений в краже овощей. В ходе конфликта мужчина нанес детям множественные удары. Подозреваемый арестован.